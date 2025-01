Nel stanser produksjonen på Herøya, melder selskapet i en melding mandag. Det vil ifølge meldingen hovedsakelig påvirke den norske arbeidsstyrken i det alkaliske forretningssegmentet, og vil dermed påvirke omtrent 20 prosent av selskapets faste ansatte.

Omtrent halvparten av reduksjonene er allerede gjennomført i fjerde kvartal 2024 gjennom frivillig avgang og oppsigelse av konsulenter, opplyses det.

Nel-aksjen falt umiddelbart etter meldingen, og det ble raskt innført en automatisk handelspause på børsen. Etter at handelen ble tatt opp igjen, faller aksjen 10,3 prosent til 2,53 kroner.

Tregere marked enn ventet

Selskapet skriver at nedstengningen kommer som følge av et tregere marked for teknologi til bruk i produksjonen i fornybar hydrogen enn ventet, og at ordreinngangen i 2023 og 2024 var lavere enn ventet.

I tillegg har Nel startet en prosess for å beholde kontrollen over levert utstyr som kompensasjon for mer enn ett år forsinkede fordringer med en ikke-navngitt kunde.

Som et resultat har Nel begrenset behov for å produsere nytt alkalisk elektrolyseutstyr på kort sikt, og vil tilpasse produksjons- og organisasjonskapasiteten deretter, opplyses det.

«Selv om utsiktene for ren hydrogen på lang sikt er sterke, må vi ta noen tøffe beslutninger i dag basert på lavere ordreinngang i 2024 enn forventet,» kommenterer adm. direktør Håkon Volldal i meldingen.

«Dette er en uheldig situasjon, og jeg er lei for at vi nå må si farvel til mange kvalifiserte personer.»