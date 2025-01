Aker BP boret tørt

Aker BP har boret tørt i brønnen Rumpetroll South (24/12-8 S) i nærheten av Bøyla-feltet i Nordsjøen, går det frem av en melding fra Sokkeldirektoratet tirsdag.

Rumpetroll South, som er en oppfølgingsbrønn til Rumpetroll-funnet (i brønn 24/9-13) i 2019, er den sjette i utvinningstillatelse 869 som ble delt ut i 2016.

Brønnen som ble boret av riggen Deepsea Nordkapp traff på Balder-formasjonen på rundt 97 meter, hvorav sandstein på fire meter med svært god reservoarkvalitet. En liten mengde ikke-produserbar gass ble påvist øverst i reservoaret, men brønnen er altså klassifisert som tørr.

Bøyla ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, og kom i produksjon i 2015.

Aker BP er operatør av utvinningstillatelsen med en eierandel på 80 prosent, mens Concedo eide resten etter å ha fullført kjøpet andelen fra Vår Energi for 24 millioner dollar for drøye to måneder siden, tilsvarende drøye 260 millioner kroner.

Salget ble avtalt i mai i fjor, etter at Vår Energi hadde rapportert 1.400 oljeekvivalenter i nettoproduksjon fra Bøyla i første kvartal 2024.

Sokkeldirektoratet varslet ifølge TDN Direkt for fire dager siden at Rumpetroll South ble plugget 1. januar og forlatt 4. januar 2025, 12 dager etter borestart.

Før boring estimerte Aker BP brønnen til å inneholde 10-45 millioner fat oljeekvivalenter.