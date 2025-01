Én halv uke etter at USA vedtok de strengeste og bredeste sanksjonene mot russisk oljeindustri hittil, melder Politico at ti EU-land også vil øke presset mot Russland. Sammen har EU-landene nå fremmet et felles forslag for å stramme inn mot russisk flytende naturgass (LNG), skriver avisen, som har lest forslaget.

Polen, Estland, Latvia, Litauen, Danmark, Sverige, Finland, Tsjekkia, Romania og Irland, ønsker «ytterligere grep» for å lukke smutthull og stoppe Russlands inntjening fra gassen.

«Russlands evne til å fortsette krigføringen henger sammen med energiinntektene», heter det i dokumentet, ifølge avisen.

Russland har tjent over 200 milliarder euro på salg av fossilt brensel til EU siden invasjonen av Ukraina i februar 2022.

– Tidlig i år

«Vi må ta ytterligere grep og ta for oss den økte importen av russisk flytende gass. Som endelig mål, er det nødvendig å bannlyse import av russisk gass og LNG så tidlig som mulig», skriver EU-landene.

Så langt i år har 472.000 tonn med russisk LNG blitt importert til EU, ifølge Kpler. Det er betydelig høyere enn snittet før krigen, melder avisen.

EU-landene vil skjerpe sanksjonene mot Russlands LNG-skyggeflåte, «ved å forby dokking og maritime tjenester på EU-territorium».

Det «forventes at Europakommisjonen vil fremme en ny runde med anti-Russland-sanksjoner tidlig i år, under press for å tømme Kremls krigskasse før tredje årsdagen for den fullskala invasjonen av Ukraina neste måned», skriver Politico.

Den samme avisen meldte i oktober at nye sanksjoner mot Russland sannsynligvis ville komme i januar.