RBC løfter gass, senker olje – mest oppside i Vår Energi

Det kanadiske meglerhuset RBC er tirsdag ute med en oppdatering for olje- og gassektoren.

Det europeiske gassmarkedet har vært preget av en foreløpig kald vinter i Europa, som har sammenfalt med bortfallet av russisk gass gjennom Ukraina. Disse faktorene har drevet spotprisen høyere. Markedet forblir stramt frem til en fredsavtale er meglet frem i Ukraina, mener RBC.

2025-prognosen for europeisk gass, den britiske referanseprisen National Balancing Point, blir hevet med 18 prosent til 11 dollar pr. million britiske termiske enheter (mmBtu). For 2026 hever meglerhuset forventningene med 7 prosent til 8,59 dollar pr. mmBtu. Begge anslagene forblir under markedsprisingen på forwardkontrakter, på grunn av forventinger om betydelig LNG-tilførsel.

Kjøp, hold, selg

Forventningen til Brent-olje for 2025 blir senket fra 72,60 dollar fatet til 65,42 dollar. For 2026 er anslaget kuttet fra 70,47 til 62,18 dollar fatet.

Meglerhuset gjentar både anbefaling og kursmål på følgende: hold Equinor med kursmål 300 kroner, selg Aker BP med kursmål 220 kroner. Kjøp Vår Energi med kursmål 44 kroner. I 14-tiden gir kursmålene oppside på henholdsvis 1,7 prosent, minus 14,1 prosent og 11,7 prosent oppside.

«Vi fortsetter å favorisere energiprodusenter med sterke balanser og motstandsdyktig generering av fri kontantstrøm støttet av porteføljediversifisering», heter det fra RBC.