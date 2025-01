Regjeringen deler ut 53 oljeletelisenser til 20 selskaper

Denne konsesjonsrunden, som er en såkalt TFO-runde (tildeling i forhåndsdefinerte områder), omfatter mesteparten av de tilgjengelige områdene på sokkelen i Nordsjøen og Norskehavet. 33 av tillatelsene er for områder i Nordsjøen, 19 for Norskehavet og kun én for Barentshavet.

Til sammen 21 selskaper søkte på konsesjonene før søknadsfristen gikk ut 3. september.

Energiminister Terje Aasland (Ap) kom med kunngjøringen om TFO-tillatelsene under det lukkede Olje- og energipolitisk seminar som Norsk Petroleumsforening holder hvert år.

– Fortsatt utvikling av norsk sokkel er avgjørende for arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten på fastlandet framover. Vi trenger nye funn for å legge til rette at Norge kan forbli en stabil og forutsigbar olje- og gassleverandør til Europa. Det er derfor svært positivt med så stor interesse for nytt leteareal, sier energiminister Terje Aasland.

– Øker leteaktiviteten

Equinor er tildelt flest nye lisenser med 27. Bak følger Aker BP med 19, før Vår Energi med 16. DNO må ta til takke med 13 nye lisenser.

– Vi er svært godt fornøyde med tildelingen. Det er en stor tildeling som reflekterer våre vekstambisjoner på norsk sokkel. Denne tildelingen gir oss et godt grunnlag for å opprettholde en ambisiøs letestrategi. Innfasing av olje og gass fra nye funn vil være avgjørende for å sikre langsiktig aktivitet på sokkelen, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og reservoarutvikling i Aker BP i en børsmelding.

Toppsjefen i Vår Energi, Nick Walker, er også fornøyd med tildelingen:

SMILER: Nick Walker, adm. direktør i Vår Energi, er fornøyd med tildelingen. Foto: Ivan Kverme

– Nå øker vi leteaktiviteten vår over de neste årene, og planlegger for 20 letebrønner i 2025. Tilgang til nytt leteareal er viktig for å sikre kontinuitet i leteaktiviteten vår for å sikre videre produksjon via eksisterende infrastruktur, sier han i en pressemelding.

(NTB)