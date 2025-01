Equinor jakter borerigg for Norge

Det ventes ingen riggbonanza på norsk sokkel, men de seneste månedene har det dryppet noen lengre kontrakter på leverandørene.

Ifølge rapporter skal Equinor nå være ute med et anbud på en rigg som kan bore på mellomdypt vann.

Boreoppstart vil være mellom fjerde kvartal 2026 og tredje kvartal 2027, og det skal bores 5–12 brønner. Det tilsvarer en varighet på 150–540 dager – inntil halvannet år med arbeid.

I dag er det 16 semirigger på norsk sokkel. 13 av disse er i arbeid, mens én ligger i såkalt varmt opplag og to i kaldt.

Odfjell Drilling, som er den største riggoperatøren på sokkelen, har full utnyttelse ut 2026 på samtlige fire rigger som selskapet selv eier. Samtidig er det ikke signaler om at rigger skal forsvinne ut av området.

- BEHOV FOR NOE MER RIGGKAPASITET: Analysesjef Fredrik Stene i Clarksons. FOTO: Thomas Bjørnflaten

– I Nordsjøen virker riggetterspørselen fortsatt å være flat til svakt stigende, så vårt inntrykk er det vil være behov for noe ekstra riggkapasitet, sier analysesjef Fredrik Stene i Clarksons Securities.

Fra Afrika til Norge

Om riggen som Equinor nå jakter hentes utenfra Norge er naturligvis ennå ikke kjent.

Fra før er det kjent at det i alle fall kommer én ny rigg inn i markedet her hjemme. I november ble riggen «Deepsea Bollsta», som eies av John Fredriksen-selskapet Northern Ocean og driftes av Odfjell Drilling, tildelt en to år lang kontrakt med Equinor.

Kontrakten har oppstart i andre halvår i år, og har en verdi på rundt 335 millioner dollar. Det tilsvarer over 3,8 milliarder kroner. I tillegg kommer 80 millioner dollar for kundespesifikke oppgraderinger, integrerte tjenester, samt mobilisering fra Namibia til Norge. Kontrakten inneholder også opsjoner på inntil fem nye år.

I desember meldte Northern Ocean at «Deepsea Bollsta» også var tildelt en borekontrakt på inntil 99 dager i forkant av den toårige Equinor-kontrakten. Denne kontrakten har en verdi på mellom 260 og 480 millioner kroner.

– Dette er den tredje kontrakten på like mange måneder, og utvider boreprogrammet i Norge, uttalte konsernsjef Arne Jacobsen i Northern Ocean i en melding fra selskapet.

Letetildeling

Det legges også opp til mer leting etter olje og gass på norsk sokkel.

Tirsdag fikk 20 selskaper tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på sokkelen, ifølge Sokkeldirektoratet.

Av dette er er 33 utvinningstillatelser i Nordsjøen, 19 i Norskehavet og én i Barentshavet. 20 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

– Årets tildeling viser at selskapene på norsk sokkel fortsatt har stor tro på at det er mer å finne i nærheten av eksisterende olje- og gassinfrastruktur. Dette er viktig for den videre verdiskapningen», sier direktør for lisensforvaltning i Sokkeldirektoratet, Kalmar Ildstad, i en pressemelding.