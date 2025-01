Oljeprisen har klatret stadig høyere på nyåret, men optimismen kan være kortvarig om man skal tro på prognosene til EIA, som er amerikanske energimyndigheters statistikkfløy.

De forventer et sterkt nedgående prispress de neste to årene, ifølge den seneste utgaven av markedsrapporten Short-Term Energy Outlook. Den kommer som den første av i alt tre tungtveiende markedsrapporter med nye prognoser for det globale oljemarkedet, der Det internasjonale energibyrået (IEA) og Opec kommer med sine senere onsdag.

Årsaken til at EIA venter prisfall er så enkel som at tilbudet vil øke mer enn etterspørselen.

EIA forventer at oljeprisen vil ligge på 74 dollar i snitt i 2025, 8 prosent lavere enn i 2024, for deretter å falle nye 11 prosent til 66 dollar fatet i 2026.

Oljekartellet Opec har holdt tilbake olje fra markedet i en lengre periode, men fremover ventes det en nedtrapping av kuttene. Sammen med økt produksjon fra andre land gjør dette at EIA jekker opp sine prognoser. Det understrekes i rapporten at den ble ferdigstilt før USA innførte strenge sanksjoner mot Russlands oljesektor 10. januar, som vil kunne bidra til å redusere flyten av russisk olje til det globale oljemarkedet.

Økning på hjemmebane

Når det gjelder USAs egenproduksjon forventer EIA at den vil øke til 13,5 millioner fat per dag i år, opp fra 13,2 millioner fat om dagen i fjor, som for øvrig var ny rekord. I 2026 ventes det fortsatt økning, men ikke i like høy takt, til 13,6 millioner fat per dag.

Grunnen er lavere aktivitet på grunn av prispress. I anslagene ligger det inne at det enorme oljefeltet Permian vil fortsette å øke produksjonen, slik at det står for over 50 prosent av USAs oljeproduksjon i 2026.

Global oljeetterspørsel er i prognosene forventet å ligge under trenden fra perioden før pandemien. Det samlede tilbudet globalt anslås til 104,36 millioner fat i 2025 og 105,89 millioner fat i 2026, mens konsumet ventes å ligge på henholdsvis 104,10 og 105,15.

Forbruket av drivstoffprodukter, det EIA kaller liquid fuels, vil øke med 1,3 millioner fat per dag i 2025 og 1,1 millioner fat per dag i 2026, drevet av forbruksvekst i land utenfor OECD. Mye av veksten er forventet fra Asia, der India er den største kilden til etterspørselsveksten i EIAs prognoser.

Oljeprisen har fått fart på seg så langt i år, og er opp 7,5 prosent til rett over 80 dollar fatet.