Det internasjonale energibyrået (IEA) skriver i sin månedsrapporten for januar at de venter en global oljeetterspørsel på 104,0 millioner fat pr. dag i 2025. Dette er en svak oppjustering fra forrige rapport, da IEA anslo at forbruket ville stige til 103,9 millioner fat pr. dag.

En kombinasjon av lavere drivstoffpriser, kaldere vær på den nordlige halvkule og rikelige petrokjemiske råvarer bidro til å øke forbruket. Dette har ført til at etterspørselen i OECD-landene for 4. kvartal ble justert opp med 250.000 fat pr. dag, noe som resulterte i en oppjustering av den globale etterspørselsprognosen for 2024 med 90.000 fat pr. dag.

Utviklingen utenfor OECD var blandet. Mens Kina hadde en beskjeden vekst på årsbasis, var de siste dataene for Saudi-Arabia, Brasil og India under forventningene.

Dette gjør at den estimerte veksten på 940.000 fat pr. dag i 2024, og 1,05 millioner fat pr. dag i 2025 vil presse oljeetterspørsel til 104 millioner fat pr. dag.

Les også Gassen senket handelsoverskuddet Svakere gassinntekter krympet handelsbalansen i fjor, men bidraget fra gassen overgikk oljen for fjerde år på rad.

Økt produksjon utenfor OPEC

Verdens oljeproduksjon steg med 20.000 fat pr. dag på månedsbasis i desember, og nådde 103,5 millioner fat per dag. Økt produksjon fra OPEC+ land i Afrika, spesielt, mer enn kompenserte for sesongmessige nedganger i ikke-OPEC+ land.

Den globale oljeproduksjonen er estimert å øke med 1,8 millioner fat per dag i 2025 til 104,7 millioner fat per dag, sammenlignet med 660.000 fat per dag i 2024. Da vil ikke-OPEC-land stå for 54,6 millioner fat pr. dag, opp fra 53,1 millioner fat pr. dag i 2024.

Den russiske oljeeksporten falt i desember med rundt 40.000 fat pr. dag, til 7,33 millioner. Imidlertid steg eksportinntektene deres med 0,4 milliarder dollar ettersom prisene økte.

Les også Forventer store olje-overskudd EIA forventer at økninger i oljeproduksjon blant OPEC-landene vil føre til store olje-overskudd.

Forbruket øker hos raffineriene

Raffinerienes råoljeforbruk økte med 1,2 millioner fat pr. dag i desember, til et femårig topp på 84,3 millioner fat pr. dag. Raffinerienes forbruk var 930.000 fat pr. dag høyere enn året før, ledet av USA, Midtøsten og Afrika. Raffineriproduksjonen er forventet å øke med 660.000 fat pr. dag i 2025, etter en vekst på 510.000 fat pr. dag i 2024.

De globale oljelagrene økte med 12,2 millioner fat til 7.655 millioner fat i november, ettersom økte råoljelagre på land og til sjøs mer enn kompenserte for trekk i oljeprodukter. Imidlertid falt OECD-landenes industrielle lagre med 20,1 millioner fat til 2.749,2 millioner fat, og ligger nå 118,3 millioner fat under snittet de siste fem årene og det laveste nivået siden august 2022.

Oljeprisene har steget kraftig i januar, etter at USAs sanksjoner mot Iran og Russland er blitt skjerpet, samtidig som kaldt vær har rammet store deler av den nordlige halvkule. Dette har sendt brent råoljepris til en firemåneders topp på 81 dollar pr. fat, en økning på 8 dollar pr. fat sammenlignet med for en måned siden.