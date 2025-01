Oljeselskapet DNO har torsdag lagt frem en liten smakebit på fjerde kvartal.

Denne viser en samlet produksjon på 80.765 fat oljeekvivalenter pr. dag, fordelt på 74.163 fat i Kurdistan og 6.602 fat i Nordsjøen. I tredje kvartal kom produksjonen på 84.212 fat pr. dag – alt i Kurdistan.

Nettoproduksjonen (net entitlement) kom på 17.424 fat pr. dag i Kurdistan og 19.031 fat pr. dag i Nordsjøen. I Elfenbenkysten var netto egenproduksjonen 2.988 fat pr. dag.

Ifølge en børsmelding solgte selskapet like over 34.500 fat pr. dag, fordelt på 17.424 fat i Kurdistan og 17.088 fat i Nordsjøen. Salget er fortsatt påvirket av at rørledningen i Kurdistan er stengt. Løsningen har vært lokalt salg, til langt lavere oljepriser enn på det internasjonale markedet.

I Nordsjøen ble det i løpet av kvartalet annonsert funn på Othello og Ringand, mens Falstaff-prospektet var tørt. DNO eier 50 prosent av Othello/Falstaff (PL1086) og 20 prosent av Ringand. I desember kjøpte DNO seg inn i Mistral-prospektet med en andel på 10 prosent. Der pågikk det boring ved utgangen av kvartalet.

I fjerde kvartal godkjente styret en utbyttebetaling på 0,3125 kroner pr. aksje, en økning på 25 prosent fra tidligere kvartalsvise utbetalinger.