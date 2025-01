BP kutter tusenvis av stillinger

Det britiske oljeselskapet BP kutter 4.700 interne stillinger, rundt 5 prosent av arbeidsstyrken, og mer enn 3.000 kontraktørstillinger, melder Bloomberg. Det er også planlagt flere kostnadskutt hos BP i år, som allerede har pauset 30 prosjekter siden juni.

Fremover skal selskapet fokusere på prosjektene som tjener mest. Dette innebærer en digitaliseringssatsing og bruk av kunstig intelligens på tvers av avdelinger, ifølge BP-sjefen Murray Auchincloss.

«Jeg forstår og anerkjenner usikkerheten dette påfører alle som kan risikere å miste jobben, og påvirkningen det kan ha på kolleger og team,» skriver Auchincloss i en e-post til de ansatte og Bloomberg.

BP-aksjen under press

Sjefen og BP-aksjen har vært under press, skrev Financial Times onsdag. Det siste året har BP-aksjen falt rundt 7 prosent mens konkurrenter som Shell, ExxonMobil og Chevron har alle steget over 8 prosent.

I 12-tiden er BP-aksjen opp 1,6 prosent til 429,90 pence, mens energiindeksen i Europa kun er opp 0,2 prosent.

«Markedet forteller oss at noe har gått veldig galt hos BP, og det er ikke helt åpenbart hva og hvorfor det har skjedd,» sa en investor til avisen.