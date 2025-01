Aktivistinvestor selger alt og går ut av styret

Lavrans Grjotheim, styreleder i Cavendish Hydrogen, har solgt 950.565 aksjer i selskapet til en kurs på 11,00 kroner, opplyses det i en melding. Totalt har han solgt aksjer for drøyt 10,4 millioner kroner.

Grjotheim utførte salget via sine selskaper Axon og Galileo. Etter salget har han ikke lenger aksjer i Cavendish Hydrogen, opplyses det.

Samtidig har selskapet kalt inn til ekstraordinær generalforsamling 7. februar, ettersom Grjotheim sammen med Sheri Shaghayegh Shamlou og Anders Gravir Imenes har besluttet å gå av som styremedlemmer i selskapet.

Dessuten har Nel valgt å kjøpe 4,85 prosent av aksjene i Cavendish Hydrogen – «for å støtte selskapet strategisk for dets langsiktige suksess» – fremgår det av en separat børsmelding.

Cavendish Hydrogen ble skilt ut fra Nel og børsnotert som eget selskap i juni i fjor. Siden børsnoteringen har aksjekursen falt fra 24 til 7,14 kroner.

Aktivistopprør

I november omtalte Finansavisen at 26-årige Grjotheim gjorde aktivistopprør i Cavendish Hydrogen.

Han hadde da satset 12 millioner kroner på selskapet og kalte inn til ekstraordinær generalforsamling med ønske om nytt styre.

«Selskapet fremstår helt eierløst,» sa han til Finansavisen.



Han sa videre at han så «enorme muligheter i et potensielt gigantisk marked for hydrogendrevet transport», men savnet et «mer proaktivt» styre som var mer tydelig på hvordan selskapet skal skape verdier og finansiere veksten – «på en måte som gagner dagens aksjonærer».

«Selskapet trenger en fargepalett av eiere og industrikompetanse ved roret for å lykkes med sitt fulle potensial,» het det i kravet fra en aksjonærgruppe bestående av Grjotheims selskaper samt JMI, North Sea Group, Hawkeye Invest og Younas Rask.

I desember hadde de lyktes med å bytte ut hele styret i selskapet, og Grjotheims ble selv valgt som styreleder.

Stikk fra Nel

I børsmeldingen fra Nel om deres aksjekjøp i Cavendish torsdag, ligger det som kan tolkes som et stikk mot aksjonærgruppen. Der heter det at Cavendish Hydrogen har behov for «et svært kompetent og dedikert styre».

– Vi har en lang historie sammen, og det er strategisk viktig for Nel å opprettholde et godt samarbeid med Cavendish og noen av deres kunder. Følgelig har vi til hensikt å stemme i favør av valgkomiteens forslag, sier finansdirektør Kjell Christian Bjørnsen i Nel i meldingen.

Forslagene fra valgkomiteen i Cavendish Hydrogen vil senest være klare samme dag som den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes 7. februar, opplyses det.