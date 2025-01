Energiselskap bytter toppsjef

Selskapet opplyser i en børsmelding at Jarl Egil Markussen trer inn som daglig leder i Energia med ummidelbar virkning, tidligere daglig leder Viktor Erik Jakobsen trer dermed av.

Viktor E. Jakobsen har ledet selskapet siden oppstarten og nedlagt et betydelig arbeid for å bringe selskapet dit det er i dag. Den tidligere toppsjefen skal ha bedt styret om å tre av på grunn av helsemessige årsaker.

«Viktor har vært viktig for selskapet helt siden oppstarten og vi er takknemlige for den innsatsen som er lagt ned. Samtidig er styret fornøyd med at Jarl Egil har takket ja til å ta stafettpinnen videre til en endelig løsning er på plass.», seier styreleder Ragnhild Wikborg

Markussen har vært en del av toppledelsen i selskapet de siste to årene og ledet prosjektutviklingen i Norge de siste 4 årene. Han kjenner selskapet godt etter mer enn 10 år i forskjellige roller.

I hardt vær

I tillegg til lederstillingen i Energeia har Jakobsen vært både daglig leder og styreleder for EAM Solar som har vært en svært dyster aksjonær-reise. Så langt i år har kursen allerede rukket å halvere seg i solcelle-selskapet som er involvert i en rettssak i Italia.

Det hele toppet mulig ut i april i fjor rett før et aksjonærmøte. Her måtte Jakobsen se seg nødt til å leie inn sikkerhetsvakter etter flere hatske kommentarer i forkant.

– Hvis det er en stakkars person som mister hodet eller gjør noe, kan det ikke være de ansatte som skal rydde opp, fortalte styreleder Viktor Jakobsen til finansavisen dager før aksjonærmøtet.