Kjendisaksje: Deler ut millioner til aksjonærene

Utbytte-favoritten Deep Value Driller begynte først med kvartalsvise utbytter mars i fjor, før de senere gjorde om til månedlige utbetalinger til aksjonærene, og januar er ingen unntak. For januar deler selskapet ut 21,6 millioner kroner til selskapets aksjonærer, tilsvarende 0,25 kroner per aksje.

Deep Value Driller har en svært kjendistung aksjonærliste hvor svært profilerte investorer som Morbus-Hanssen, Gunnar Hvammen, Torsten Tvenge og Edvin Austbø utgjør om lag 30 prosent av aksjene. Med Harald Moræus-Hanssen og Gunnar Hvammen i spissen, gikk flere kjendisinvestorer sammen om å kjøpe boreskipet «Bolette Dolphin» på billigsalg etter at Fred. Olsen Energy gikk konkurs og måtte forlate skipet på verftet.

Det ble raskt klart at boreskipet, som skiftet navn til Deep Value Driller – det samme som selskapet, skulle settes inn i et oppadgående riggmarked og at det skulle forsyne eierne med utbyttekroner.

De største eierne, og de som har fått utbetalt mest i utbytte, er Harald Moræus-Hanssen, som sitter på 9,6 prosent av aksjene gjennom investeringsselskapet Uthalden, og Gunnar Hvammens Solan Capital med drøye 8 prosent eierandel. Torstein Tvenge er fjerde største aksjonær med 4,4 prosent, mens Edvin Austbø er femte størst med 3,6 prosent av aksjene.

Idrettskjendisene Thor Hushovd og Aksel Lund Svindal figurerer også på aksjonærlisten i Deep Value Driller med en eierandel på henholdsvis 2,0 og 1,6 prosent.