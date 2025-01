BW Energy produserte netto 3,1 millioner fat olje i fjerde kvartal 2024, tilsvarende 33.600 fat pr. dag, går det frem av en oppdatering fredag.

Produksjonen fordeler seg med 2,5 millioner fra den 73,5 prosent eide Dussafu-lisensen i Gabon (Tortue, Hibiscus og Hibiscus South) og 0,6 millioner fat fra det heleide Golfinho-feltet i Brasil.

Satte nok en Dussafu-rekord

Fra Dussafu snakker vi dermed om ny, kvartalsvis rekord siden produksjonen startet.

PENGEMASKIN: FPSO-en BW Adolo som pumper opp olje fra Dussafu-feltet utenfor Gabon. Foto: BW Energy

Oppgangen er markant fra tredje kvartal, da BW Energy produserte netto 2,4 millioner fat, fordelt med 1,9 millioner fat fra Dussafu og 0,5 millioner fat fra Golfinho.

Oppnådde priser på oljen gikk motsatt vei fra tredje til fjerde kvartal. For Dussafu falt snittprisen fra 82 til 72,50 dollar, mens den for Golfinho falt fra 81,70 til 73,50 dollar pr. fat. Produksjonskostnadene (eksklusive royalty) kom i fjerde kvartal inn på 18,50 dollar pr. fat for Dussafu og 56,40 dollar pr. fat for Golfinho.

Mangedoblet inntjeningen

BW Energy legger frem rapporten for fjerde kvartal fredag 31. januar. I tredje kvartal landet oljeselskapet et resultat før skatt på 65,3 millioner dollar, en mangedobling fra samme periode året før.

I løpet av kvartalet passerte bruttoproduksjonen på Dussafu-feltet selskapets mål på 40.000 fat pr. dag.

– Det pågående boreprogrammet har økt vår aktiva- og reservebase, og med ytterligere brønner å fullføre og forbedre, er vi sikre på at vi kan opprettholde produksjonen for FPSO-en BW Adolo over en lengre periode, sa toppsjef Carl K. Arnet etter at tredjekvartalstallene ble lagt frem.

Økte kontantbeholdningen

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde BW Energy en kontantbeholdning på 221 millioner dollar, opp fra 209 millioner dollar ett kvartal før. Selskapet opplyser videre om 3,8 millioner dollar i netto tap på derivater for kvartalet.

Tapet er tilknyttet et hedging-program, hvor BW Energy ved utgangen av kvartalet satt med 4,9 millioner dollar i urealisert tap. I løpet av fjerde kvartal realiserte oljeselskapet en gevinst på 1,1 millioner dollar.