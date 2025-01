Nordea Markets-analytiker Andreas Nibe Nygård har oppdatert sine estimater for Scatec i forkant av selskapets resultater for fjerde kvartal, som slippes 31. januar. EBITDA-resultatet for segmentet Power Production er nedjustert for fjerde kvartal 2024 og første kvartal 2025, basert på meglerhusets egenutviklede værmodell.

Analysefakta Aksje: Scatec

Meglerhus: Nordea Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 104 (106)

For 2025 til 2026 er den forventede strømprisen på Filippinene nedjustert på grunn av lavere kullpriser.

Analytikeren gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, og kutter nå kursmålet fra 106 til 104 kroner, der én krone skyldes lavere strømpriser og én krone økte realrenter, delvis motvirket av en svakere kronekurs.

Videre trekker Nygård frem at Scatec i desember ble tildelt 288 MW i den syvende anbudsrunden i Sør-Afrika, noe som støtter meglerhusets syn på at selskapet har gått inn i en ny vekstfase, selv om aksjekursen ikke har reflektert dette.

Nordea Markets konkluderer med at investeringscaset ser overbevisende ut for 2025.

Fredag omsettes aksjen for 77,55 kroner, opp 0,3 prosent.

