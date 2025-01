I en ny analyse fra Nordea Markets skriver analytiker Jørgen Bruaset at Aker BP har levert en solid markedsoppdatering før den fulle rapporten for fjerde kvartal, som slippes 12. februar. Produksjonen i fjerde kvartal var på 449.200 fat oljeekvivalenter pr. dag, noe som gir en årsproduksjon for 2024 på 439.000 fat pr. dag, i øvre del av selskapets guiding på 430-440.000 fat pr. dag.

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: Nordea Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 360 (370)

Bruaset fremhever også at Aker BP er i rute med sitt ambisiøse investeringsprogram, både tids- og kostnadsmessig.

Analytikeren opprettholder kjøpsanbefalingen på Aker BP, men nedjusterer kursmålet fra 370 til 360 kroner. Han beskriver den siste tids kursfall som en attraktiv kjøpsmulighet, og estimerer en utbytteavkastning på 11 prosent for 2025.

Fredag omsettes aksjen for 256,20 kroner, opp 0,9 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.