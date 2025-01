Russisk oljetransport i Østersjøen faller

Den finske kystvakten hevder at Russlands oljetransport via Østersjøen falt rundt 10 prosent i løpet av de siste fire månedene av 2024, skriver Reuters.

Nedgangen skal skyldes virkningen av EUs sanksjoner mot russisk olje- og gasseksport som trådte i kraft i juni.

Landene rundt Østersjøen er i høy beredskap etter forstyrrelser på strøm-, telekom- og gassforbindelser siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, hvorav noen av hendelsene er blitt knyttet til aktivitet fra tankskip som kommer fra Russland.

Eldre skip bekymrer

Samtidig overvåker Finlands kystvakt «skyggeflåten» som Russland bruker til å eksportere olje gjennom Finskebukta. Flåten består av gamle og dårlig vedlikeholdte tankskip, noe som øker risikoen for oljesøl og miljøskade i det sårbare og grunne Østersjø-området, hevder Mikko Hirvi, leder for maritim sikkerhet i den finske kystvakten.

– I løpet av de siste fire-fem månedene i fjor registrerte vi en nedgang på rundt 10 prosent i mengden olje som forlot Russland, sammenlignet med gjennomsnittet for de to foregående årene, da 70 til 80 tankskip i uka eksporterte olje fra russiske havner via Østersjøen, sa Hirvi til Reuters i forrige uke.

Nedgangen begynteetter at EU i juni utvidet sanksjonene mot skyggeflåten. USA har også strammet inn tiltakene i januar. Sanksjonene kan føre til at skyggeflåtens tankskip tas ut av tjeneste.

– Det er selvsagt positivt, men samtidig ser vi at eldre skip er blitt lagt til trafikken i Østersjøen. Fartøyene som er i drift er i dårligere stand enn tidligere, sa Hirvi, som la til at det er for tidlig å si om nedgangen i antall skip bare er midlertidig.