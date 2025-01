Verdens ledende oljeselskaper forbereder seg på at inntektene fra flytende naturgass (LNG) vil falle i år, ettersom volatiliteten som oppsto i kjølevannet av Russlands fullskala invasjon av Ukraina avtar, melder Financial Times.

Handelsvolumene for LNG nådde rekordnivåer etter Russlands invasjon i februar 2022, da gassen transportert til sjøs erstattet mye av rørgassen som tidligere strømmet fra Russland til Europa.

Nå forventer derimot analytikere at prisene på LNG vil falle i 2025, siden markedet ser ut til å ha roet seg etter de voldsomme prissvingningene.

Ned over 80 prosent

De som vil bli påvirket av fallende priser, er oljekjempene Shell, BP og TotalEnergies, samt ExxonMobil og Chevron, som har dratt nytte av de ustabile prisene til å oppnå rekordstore profitter i bransjen.

Title Transfer Facility, den europeiske gassreferansen som brukes for LNG-kontrakter, ble handlet til et toppnivå over 300 euro pr. megawattime, mens det laveste var på 65 euro/MWh i 2022. I 2024 var prisområdet redusert til mellom 50 euro/MWh og 22 euro/MWh.

– For de internasjonale oljeselskapene, spesielt de europeiske, er LNG definitivt en viktig komponent i deres inntjening, sier David Hewitt, konsulent i Hewitt Energy Perspectives.

Fortsatt profitt

IKKE BEKYMRET: Til tross for prisfall vil Shell fortsatt tjene penger på LNG, mener adm. direktør Wael Sawan. Foto: Bloomberg

Shell er den største aktøren innen LNG, med unntak av statseide olje- og gasselskaper. Citi anslår at Shell vil tjene 21 prosent av sine kontantstrømmer fra LNG-salg i år, mens Chevron vil tjene 18 prosent, TotalEnergies 14 prosent, ExxonMobil 12 prosent og BP 10 prosent, skriver FT.

Shells adm. direktør Wael Sawan insisterte, da selskapet kunngjorde sitt resultat for tredje kvartal, at LNG-virksomheten vil fortsette å være lønnsom, selv om prisene faller i andre halvdel av tiåret.



Rystad Energy forventer at tilbudet vil overstige etterspørselen i 2027, og at dette vil vedvare i flere år ettersom flere amerikanske prosjekter kobles til, og Qatar – verdens tredje største LNG-eksportør – øker produksjonen.