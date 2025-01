Cavendish Hydrogen og selskapets datterselskaper har startet en prosess for å justere kapasiteten til markedsbehovet, noe som betyr betydelige kostnadsreduksjoner og omstruktureringer.

Tøffere tider

«Markedet for hydrogenfyllestasjoner for lette kjøretøy har hatt en raskere nedgang enn forventet i 2024. I tillegg har markedet for tunge kjøretøy blitt forsinket sammenlignet med tidligere forventninger», skriver Cavendish Hydrogen i en børsmelding.

Lavere ordreinngang

Som et resultat har selskapet opplevd en lavere ordreinngang enn forventet i 2024.

– Selv om de langsiktige utsiktene for hydrogenfyllestasjoner, spesielt for tunge kjøretøy, fortsatt ser lovende ut med Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) på plass, må vi redusere kostnadsbasen vår betydelig og tilpasse oss den nåværende markedssituasjonen på kort sikt. Vårt fokus i år vil primært være å levere i henhold til kundeforpliktelser, sier Robert Borin, adm. direktør i Cavendish Hydrogen.

Masseoppsigelser

De planlagte oppsigelsene vil bli gjennomført i løpet av første kvartal 2025 og vil globalt sett påvirke omtrent 45 prosent av de heltidsansatte.

I meldingen fra Cavendish Hydrogen fremgår det at utviklingen og prototypebyggingen av neste generasjons hydrogenfyllestasjon vil bli satt på pause, og at arbeidet vil bli gjenopptatt når en riktig kunde- eller industripartner er sikret.

– Selskapet er fortsatt godt finansiert, og med disse tiltakene vil vi bevare kontantbeholdningen og forlenge vår økonomiske utholdenhet, sier Marcus Halland, finansdirektør i Cavendish.