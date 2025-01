Fredag 31. januar legger Scatec frem sin fjerdekvartalsrapport. Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande forventer en sterk kontantstrøm, og at ledelsen vil komme med en oppdatering på byggeplanene for 2025-26. Han tror ikke presentasjonen vil by på store overraskelser i forhold til selskapets langsiktige guiding.

Analytikeren forventer en netto produksjonsvekst på 36 prosent på årsbasis, ned 12 prosent på kvartalsbasis, i fjerde kvartal, med netto kraftproduksjonsinntekter på 1,61 milliarder kroner, en økning på 20 prosent på årsbasis.

Analysefakta Aksje: Scatec

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 103 (103)

Hensyntatt valutabevegelsene i fjerde kvartal har han oppdatert sine estimater, og inkludert rundt 400 millioner kroner fra transaksjonen i Sør-Afrika.

«Scatecs aksjekurs har falt omtrent 10 prosent siden den solide rapporten for tredje kvartal, i sterk kontrast til den siste tids nyheter som bekrefter finansiell ferdigstillelse i Mogobe og Botswana, byggestarten for Urucuia-prosjektet i Brasil, og ferdigstillelsen av transaksjonen i Sør-Afrika», skriver Lande i sin analyse.

Romania

Mandag ettermiddag meldte Scatec at selskapet har signert en 15-årig såkalt Contract-for-Difference (CfD) med det rumenske energiselskapet Opcom, noe som bidro til å løfte aksjekursen én prosent. Kontrakten vil dekke om lag 70 prosent av den estimerte produksjonen fra en solenergiportefølje på 190 MW, mens den gjenværende produksjonen blir solgt i det rumenske strømmarkedet.

«Auksjonen fant sted i desember, men har gått under radaren for de fleste. Vi mener Romania kan være et attraktivt marked, da landet planlegger å redusere sin nåværende avhengighet av fossile brensler, samtidig som det har gode solforhold. Mer produksjon i Europa kan redusere porteføljerisikoen i Scatec, og vi anser derfor dette som positivt», skriver SEB-analytiker Anders Rosenlund i en oppdatering.

SEB anbefaler kjøp av aksjen, og opererer med et kursmål på 101 kroner.

Tirsdag omsettes Scatec-aksjen for 77,50 kroner, ned 1,7 prosent.