Brasiliansk domstol stanset Statkraft-solpark – så snudde den

– Solenergiparken representerer brutal vold mot et unikt økosystem, Caatingaen, som er i ferd med å bli til ørken, sier Edimario Oliveira Machado til nettavisen Energiteknikk.

Han leder en lokal miljøorganisasjon i delstaten Bahia nordøst i Brasil. Machado ser mørkt på at Statkraft planlegger å bygge solparken Santa Eugênia i det sårbare naturskog-området.

I november i fjor beordret en brasiliansk domstol Statkraft om å stanse utbyggingen. Avgjørelsen var basert på uregelmessigheter i konsesjonsprosessen og at miljøstudiene var mangelfulle.

Urfolkssamfunnene i området ble heller ikke konsultert om utbyggingen på forhånd. Det mente domstolen at de skulle ha vært etter ILO-konvensjon 169, som både Brasil og Norge skal følge.

Får fortsette utbyggingen

Statkraft anket avgjørelsen, og i desember satte en høyere rettsinstans dommen delvis til side. Ifølge Energiteknikk får selskapet nå fortsette utbyggingen, men de må legge fram flere miljøstudier på punktene som påtalemyndigheten nevnte.

Denne gangen la domstolen vekt på at prosjektet innebærer en stor investering som gir fordeler til lokalsamfunnet.

Konserndirektøren for internasjonal virksomhet i Statkraft avviser at utbyggingen vil kunne føre til irreversible skader på miljøet.

– Dette har vi utredet, det er blitt evaluert og godkjent av myndighetene som et prosjekt med akseptabel påvirkning på miljøet. Vi gjenplanter områder, samler inn dyr og dette påvirker ikke direkte vannkilder i området, sier konserndirektør Fernando De Lapuerta til Energiteknikk.

Skal bli hybridkraftverk

Miljødirektoratet INEMA, som ga konsesjon til å bygge solparken, mener i likhet med Statkraft at påvirkningen på urfolkssamfunnene er indirekte.

– Dette prosjektet har ikke direkte innvirkning på disse samfunnene, så det var ikke et krav i prosessen. Vi har likevel, på frivillig basis, hatt åpne konsultasjoner og dialog med disse samfunnene, og vi har hatt et godt forhold til dem, legger De Lapuerta til.

Statkraft avviser også at solparken kunne vært bygget i et annet, allerede avskoget område. Selskapet har fra før av bygget sin største vindpark utenfor Europa i Bahia i Brasil, som sammen med solparken er planlagt å bli et hybridkraftverk.

Den siste rettsavgjørelsen er påklaget, men det er foreløpig ikke tatt en beslutning om hvorvidt påtalemyndigheten vil ta saken videre.