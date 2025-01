Equinor overrapporterte klimatall til Miljødirektoratet

Mellom 2017 og 2022 har Equinor rapportert for høye lagringstall til Miljødirektoratet. I flere år har de hevdet at prosjektet på olje- og gassfeltet Sleipner lagrer rundt én million tonn CO2 årlig.

Dokumentasjon E24 har fått tilgang til, viser imidlertid at selskapet i gjennomsnitt har lagret under halvparten av dette de siste elleve årene. De to siste årene har tallene vært enda lavere, kun rundt 100.000 tonn.

Det internasjonalt anerkjente prosjektet har dermed levert langt svakere resultater enn rapportert.

– Mindre feil kan forekomme, men såpass store feil som det er snakk om her, er ikke vanlig, sier seksjonsleder Ann Mari Vik Green i Miljødirektoratet til avisen.

Overrapporteringen skyldes en teknisk feil med måleutstyret, ifølge pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor.

– Vi oppdaget selv denne feilen og utbedret forholdene. Vi rapporterte selv om dette til Miljødirektoratet, og har revidert og oppdatert tallene til Miljødirektoratet i etterkant, sier han.