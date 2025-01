EU kan sette energiavtale med Norge ut av spill

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener at det vil være brudd på EØS-avtalen om EU straffer Norge for ikke å innføre EUs fjerde energipakke.

Men den muligheten har EU.

Forpliktet til å innføre regelverk

EØS-avtalens paragraf 102 sier i klartekst at EØS-relevant EU-regelverk skal innlemmes i EØS-avtalen så raskt som mulig etter at det samme regelverket er vedtatt i EU.

– EØS-avtalen bygger på en forutsetning om at EØS-relevant EU-regelverk innlemmes i avtalen, slo utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fast i sin siste redegjørelse om EU-samarbeidet til Stortinget i fjor høst.

EUs fjerde energipakke, også kalt Ren energi-pakken, ble vedtatt i 2018. Den er merket som EØS-relevant. Norge er dermed forpliktet etter EØS-avtalen å innlemme de åtte direktivene og forordningene i pakken.

Tre av direktivene – fornybardirektivet, bygningsenergidirektivet og energieffektiviseringsdirektivet – er som kjent ferdig behandlet i Energidepartementet og oversendt regjeringen for godkjenning. De tre er regnet som de minst kontroversielle i pakken.

Men Senterpartiet har likevel tent på alle pluggene, og det har blåst opp til storm i regjeringen om saken. Sp er imot å innlemme noen deler av pakken.

Kan settes ut av kraft

Men det kan altså straffe seg.

I EØS-avtalens paragraf 102 framgår det klart og tydelig at om man ikke lykkes med å bli enige om innlemmelse av EU-regelverk, skal partene se om det finnes alternative måter å sikre at reglene er like.

Partene har da en frist på seks måneder. Som kjent er det snart gått syv år uten en løsning i sikte.