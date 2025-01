Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Bjarne Kveim Lie er blitt milliardær som storeier og toppsjef i oppkjøpsfondet Verdane. Etter drøyt 20 år i bransjen har han aksjeverdier for rundt 1,75 milliarder kroner.

Verdane har blant annet tjent en formue på det svenske nettselskapet Desenio. De har også hatt mange dårlige investeringer, men den dårligste enkeltbeslutningen Lie har tatt, var å takke nei til å være med fra starten i Spotify. De tenkte det aldri kom til å bli noe, sier Lie.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache er i villrede om hva det innebærer at Donald Trump vant valget i USA og hvordan Trumps politikk vil slå ut for norsk inflasjon, kronekurs og rentesetting. Det eneste Norges Bank våger å spå, er at global vekst blir svakere.

Torsdag holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Samtidig ble varselet om at det går mot rentekutt i mars gjentatt.

Elkem vurderer nå å selge silikonvirksomheten, som har vært konsernets store problembarn de seneste årene. Nyheten sendte Elkem-aksjen opp 18 prosent torsdag.

Før børsåpning ble hele Elkem-konsernet priset til 10,6 milliarder kroner. Analytikere tror Elkem kan få minst 7 milliarder for silikonvirksomheten.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsminister Jonas Gahr Støre. Han virker mer på hugget enn vanlig, men dessverre for Støre slår det ikke ut i større oppslutning om Ap.

En fersk måling fra Opinion gir Ap bare 18,8 prosent, etter en oppgang på 1,1 prosentpoeng. Det tyder på at Jonas Gahr Støre fortsatt er merkelig upopulær, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Gjensidige Forsikring: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Pareto Bank: Kl. 07.30, selskapets lokaler kl. 12.00, webcast

Makro:

Japan: Inflasjon desember, kl. 00.30

UK: Gfk forbrukertillit januar, kl. 01.01

Japan: PMI januar flash, kl. 01.30

Japan: BoJ rentebeslutning, kl. 04.00