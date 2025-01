JPMorgan: Kraftig feilprising i oljemarkedet

Siden USA innførte de strengeste sanksjonene mot den russiske oljeindustrien hittil, har prisintervallet for Brent-oljen flyttet seg med omtrent 5 dollar. Aktiviteten i markedet har også økt kraftig, da antall utestående kontrakter i oljefuturesmarkedet ikke har vært høyere siden starten av Ukraina-invasjonen – nesten tre år siden, melder sjefen for råvarer i JPMorgan, Natasha Kaneva.

Konsensus venter ifølge Kaneva et fall på 500.000 fat pr. dag i iransk råoljeproduksjon og -eksport, mens noen estimater taler for opp mot 1,3 millioner fat. Russisk eksport er ventet å falle med 0,5–1,0 millioner fat pr. dag. For Venezuela er konsensus at produksjonen faller med 200.000 fat til 700.000 fat pr. dag.

Risikopremien fra dette er «ikke fullt ut reflektert i futuresprisene, ettersom den nåværende premien på 4 dollar kun forsvarer omtrent 400.000 fat pr. dag av forstyrrelser», heter det fra storbanken.

Les også Russiske oljetankere bytter flagg Russiske skip har begynt å seile under land som Tanzania etter sanksjonene fra USA og Storbritannia.

Russisk risiko er billig

De siste sanksjonene mot Russland fikk en umiddelbar virkning i handelen, ifølge JPMorgan. Mange aktører – inkludert tankskipoperatører, forsikringsselskaper og kjøpere av russisk olje – holder igjen på kjøpene mens de avventer ytterligere avklaring fra USA.

«Likevel, til tross for betydelige logistikkutfordringer, ser det ut til at russisk oljeeksport nesten har kommet seg helt fra det kraftige fallet i desember, da råoljeleveranser har økt med omtrent 200.000 fat pr. dag fra bunnen i desember», skriver Kaneva.

JPMorgan forventer at russisk eksport forblir motstandsdyktig, blant annet fordi de største tradingselskapene og produsentene ikke ble rammet av sanksjonene, som kan gjøre det mulig å opprettholde eksporten. «Prising av russisk risiko: kan være undervurdert til 0 dollar», skriver banken.

Les også Deutsche Bank avviser rallyet – svært skeptisk til sanksjonene Deutsche Bank mener det er grunn til å være skeptisk til oljerallyet. Sanksjonspakken mot Russland kan bli brukt som et forhandlingskort under fredssamtaler i Ukraina.

Iransk risiko er dyr

President Donald Trump har sendt blandede signaler om Iran, ifølge banken. Flere forventer at USA vil presse Iran så hardt som mulig. Det er imidlertid flere tegn på at Iran kan få sanksjonslettelser.

På tirsdag ble Brian Hook, en kjent Iran-hauk som ledet «maksimalt press»-kampanjen fra 2018 til 2020, sparket av Trump. En annen Iran-hauk, John Bolton, fikk også nylig tilbakekalling av sikkerhetsklareringen.

«Trump-administrasjonen utnevnte Michael Dimino – en forkjemper for diplomati og en tilhenger av tilbakeholdenhet i Iran-politikken – til Pentagons nye politiske sjef for Midtøsten. Mens utenriksminister Marco Rubio og nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz er kjent for sine aggressive posisjoner mot Iran, kan utnevnelsen av Dimino signalisere et potensielt skifte i politikken», skriver Kaneva.

Den iranske risikopremien estimeres til 4 dollar pr. fat og vurderes som dyr.