I en ny analyse fra Danske Bank skriver analytiker Vidar Skogset Lyngvær at han opprettholder kjøpsanbefalingen og kursmålet på 300 kroner for Aker BP. 12. februar legger selskapet frem sine kvartalstall, og analytikeren forventer at ledelsens guiding for 2025 vil være forsiktig, særlig med tanke på produksjonsestimater med hensyn til tidsmessig usikkerhet rundt Johan Sverdrup-feltet.

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 300 (300)

Lyngvær estimerer en produksjonsguiding på 370.000-410.000 fat pr. dag, driftskostnader på syv dollar pr. fat og investeringer på 5,5 milliarder dollar. Forventet utbyttevekst i markedet er 5-10 prosent, der Danske Bank ligger på den lave enden av skalaen.

Analytikeren tror guidingen for 2025 kan bli lavere enn konsensus, men at økt oppmerksomhet på produksjonsveksten i 2027 kan gi støtte til aksjekursen. Samtidig påpeker han at aksjekursen har vært påvirket av bekymringer rundt en begrenset fri kontantstrøm i 2025-2026, men at fokuset på 2027 vil kunne styrke synet på aksjen.

Fredag omsettes aksjen for 241,90 kroner, ned 3,0 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.