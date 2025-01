Solstad sikret flere nye kontrakter

Solstad Offshore er tildelt flere nye kontrakter med ikke-navngitte kunder for tre av sine fartøyer, opplyses det i en melding fredag.

De kommersielle vilkårene i de nye kontraktene er konfidensielle mellom partene.



Konstruksjonsskipet «Normand Jarstein» er tildelt en 135-dagers kontrakt for subseastøtte og -tjenester i Vest-Afrika, med oppstart i mars. Fartøyet vil i forbindelse med kontrakten samarbeide med Omega Subsea, der Solstad Offshore-heleide Solstad Subsea Holding nylig har kjøpt 35,8 prosent av aksjene.

Konstruksjonsfartøyet «Normand Australis» er tildelt en 200-dagers kontrakt for et fornybar energi-prosjekt i Taiwan, med oppstart i februar. Kontrakten inneholder også opsjoner for ytterligere 90 dager.

Ankerhåndteringsskipet «Normand Scorpion» er tildelt en 78-dagers kontrakt for riggstøtte i Australia, med mulighet for forlengelse med 42 dager. Her er oppstart nå i januar.

Samtlige tre fartøyer eies av Solstad Maritime, der Solstad Offshore eier 27,3 prosent.

Tidligere denne uken ble det kjent at Solstad Maritime Holding vil søke om notering på Oslo Børs i løpet av andre kvartal.