SunPower har begjært konkurs og planlegger å avvikle driften.

Selskapet har oppført eiendeler og forpliktelser mellom 1-10 milliarder dollar i Chapter 11-begjæringen.

Forventet

17. juli meldte SunPower at de stoppet nye installasjoner og forsendelser, samt reduserte arbeidsstyrken med rundt 1.000 personer. Dette resulterte i at flere analytikere oppdaterte kursmålene sine til 0 dollar eller kuttet dekningen på aksjen, så for noen var nok ikke dagens nyheter en stor overraskelse.

SunPower skal selge noen eiendeler, inkludert Blue Raven Solar og nye boligvirksomheter, til Complete Solaria som en stalking horse, altså et starttilbud, men andre kan by høyere hvis de er interessert i eiendelene.

«Den foreslåtte transaksjonen gir en betydelig mulighet for nøkkelområder av vår virksomhet til å fortsette vår arv under nytt eierskap,» sa Tom Werner, SunPowers styreleder.

Feil i regnskapet

Ifølge Bloomberg har høye renter og endringer i subsidier i California – USAs største marked – vært en byrde for solenergiselskaper, inkludert SunPower, som misligholdt en kredittavtale i 2023.

Tidligere har SunPower gjort feil i regnskapet sitt, hvor revisorene feilklassifiserte salgsprovisjoner og andre kostnader i 2022-2023, tilsvarende rundt 15-25 millioner dollar. Da denne nyheten ble kjent i april, falt aksjen 17 prosent intradag, men klarte senere på dagen å hente inn noe av fallet.