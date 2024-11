Analytiker Roald Hartvigsen i Clarksons Securities nedjusterer kursmålet på Aker Horizons fra 2,80 til 2 kroner pr. aksje. Han nedgraderer samtidig anbefalingen fra hold til selg.

Aker Horizons rapporterte nylig et fall i egenkapital på 30 prosent, blant annet som følge av nedleggelsen av Aukra hydrogenprosjektet og avbrutt dialog for Rjukan-prosjektet. I tillegg har selskapet opplevd store verdifall i Mainstream, som nå har mistet verdi tilsvarende 11,2 milliarder kroner siden starten av fjoråret. Med høy gjeldsgrad og vedvarende utfordringer, særlig i Chile, anser Hartvigsen selskapet som avhengig av nye prosjekter og potensielle eiendomssalg i Mainstream og Supernode, samt utvikling av datasenter-initiativer, for å realisere verdier. Imidlertid vurderes disse mulighetene som spekulative.

Analysefakta Aksje: Aker Horizons Meglerhus: Clarksons Securities Anbefaling: Selg (Hold) Kursmål: 2 (2,80)

Hartvigsen påpeker videre at Aker Horizons andel i Aker Carbon Capture verdsettes til 2,3 milliarder kroner basert på Clarksons kursmål på 8,80 kroner pr. aksje. Videre nedjusteres verdsettelsen av Mainstream til 3,4 milliarder kroner fra 4,4 milliarder grunnet negative signaler fra offshore-vindprosjekter i Sverige og justeringer i markedsrisiko.

For Asset Development anses overgangen til datasenterprosjekter som positiv, men forbundet med stor usikkerhet. Selskapets totale gjeld på mer enn 3,5 milliarder kroner og en stadig økende kontantforbrukssats styrker Hartvigsens syn på en svekket risiko- og avkastningsprofil for Aker Horizons.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.