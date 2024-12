Blåser i Aaslands industrieventyr

«Vi har råd til det, og vi må gjøre det,» sa energiminister Terje Aasland til Finansavisen nylig. Han siktet da til utbygging av havvind, som han flere ganger har uttalt kan bli et nytt industrieventyr. Det begynner han imidlertid å bli alene om å mene.

Listen over selskaper som ikke ønsker å bygge ut flytende havvind i Norge blir stadig lengre, og i det seneste anbudet i Danmark var det ingen som bød.

– Vår strategi om å bruke konsernets kompetanse på norsk sokkel står fast. Vi har imidlertid vurdert sannsynligheten for å få tildelt areal og støtte for Utsira Nord opp mot kostnaden for utviklingsfasen frem mot en priskonkurranse. Med bakgrunn i det, har vi nå valgt å se mot hybridprosjektene som kommer fremover, sier kommunikasjonssjef Marte Hortemo i Hafslund til Finansavisen.

– HAR AMBISJONER I HAVVIND: Kommunikasjonssjef Marte Hortemo i Hafslund. FOTO: HAFSLUND

Onsdag ble det kjent at Blåvinge – et samarbeid mellom Fred. Olsen Seawind og Hafslund – ikke lenger vil være med i konkurransen om å få bygge ut Norges første flytende havvindprosjekt, Utsira Nord utenfor Rogaland.

Samme dag ble det kjent at også partnerne Shell, Eviny og Lyse trekker seg fra konkurransen. Også der trekkes den økonomiske risikoen frem.

– Skal kostnadene ned, må utbyggingsløsninger oppskaleres, og til det trengs leverandørkjeder som spesialiseres og får store volum å jobbe med. Slik det ser ut for oss vil det ta tid før man når et slikt nivå. Og i mellomtiden blir både den industrielle og økonomiske risikoen større enn det som kjennes riktig å ta, sa direktør for myndighetskontakt i Norske Shell, Jan Soppeland, til Energiwatch.

Nei i Danmark

Det går trått også i Danmark. Torsdag ble det klart at ingen ønsket å by på de tre havvindparkene som skulle bygges utenfor Jylland.

– Det er ekstremt skuffende og alvorlig, uttalte den danske klima-, energi og forsyningsministeren Lars Aagaard, ifølge Danmarks Radio (DR).

Anbudet i Danmark ble lagt ut uten statsstøtte, noe som bidro til at svenske Vattenfall og de andre aktuelle budgiverne sa nei.