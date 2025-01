2024: Spesialrådgiver for FNs høykommissær for flyktninger i Genève. En rekke andre filantropiske styreverv, konsulent

2009–2023: CEO, Ikea Foundation, Genève

2006–2008: Global Head of Corporate Affairs, Wallenius Wilhelmsen, Oslo, Stockholm

1992–2006: Toppstillinger i Burson-Marsteller London, New York, Oslo

1982–1992: Ulike stillinger i Burson-Marsteller Norge

1977–1982: Diplomøkonom, Universität Augsburg, Tyskland

Ingvar Kamprad ga Ikea til en filantropisk stiftelse i 1982, og i 2009 ble dagens struktur etablert. Ikea Foundation er registrert i Nederland med filantropiske engasjementer over hele verden. Heggenes sier han i dag arbeider like mye som før, men at han kun jobber med ting han brenner for, og at han ikke lenger leder en stor organisasjon. Han er bosatt i Oslo igjen etter 27 år i utlandet.