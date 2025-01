Stater har det rettslige ansvaret for å oppfylle menneskerettighetene og arbeide for Parisavtalens temperaturmål. Men for at dette skal skje i praksis, må også selskaper bidra. Flere selskaper merker et økt press fra lovgiver og domstolene, nylig gjennom et søksmål mot oljeselskapet Shell og nye regler fra EU.

Åpenhetsloven pålegger allerede større virksomheter som hører hjemme i Norge – omtrent 9.000 – å utføre aktsomhetsvurderinger av hvordan deres virksomhet bidrar til negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven evalueres nå i Norge, og et av spørsmålene er hvordan EUs nye aktsomhetsdirektiv skal gjennomføres i Norge. Dette ble vedtatt sommeren 2024. Direktivet pålegger de største europeiske selskapene et ansvar for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt klima og miljø.

Omtrent 100 norske selskaper, mange innen olje og gass, vil omfattes av det nye EU-direktivet. Disse selskapene vil blant annet måtte vedta og gjennomføre en klimaomstillingsplan i tråd med målet om å begrense global oppvarming til 1,5°C og å oppnå klimanøytralitet i EU innen 2050. Direktivet krever derfor at selskapene setter seg absolutte reduksjonsmål for alle kategorier av klimagassutslipp de har, der det er relevant.

Klimasøksmål mot selskaper øker

Selskaper blir også i økende grad bragt inn for domstolene. Særlig kjent er saken mot oljeselskapet Shell, anlagt av den nederlandske miljøorganisasjonen Milieudefensie, med støtte fra 17.000 mennesker.

Tingretten i Haag avsa i mai 2021 en kjennelse som påla selskapet å kutte 45 prosent av alle sine utslipp innen 2030. Det banebrytende var at dette også inkluderte såkalte forbrenningsutslipp – utslipp fra forbrenningen av oljen og gassen som Shell solgte.

Shell anket dommen, og i november 2024 kom avgjørelsen fra ankedomstolen i Haag.