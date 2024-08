Sundt-søsken cashet inn etter kursfest

Christian og Helene Sundt har via sine selskaper solgt til sammen drøyt 4,3 millioner B-aksjer i hotelleiendomsselskapet Pandox i løpet av sommeren, skriver svenske Dagens Industri. Den samlede prislappen endte på rundt 800 millioner svenske kroner.

Norges rikeste kvinne: Else Helene Sundt. Foto: Sundt

Avisen viser til det svenske Finanstilsynets register. Her fremgår det at parter nærstående til Jakob Iqbal gjorde tre større transaksjoner den 16. august til 185 kroner pr. aksje. Iqbal er konsernsjef i Sundt AS og sitter i Pandox-styret.

Pandox er et av Europas største hotelleiendomsforetak og omsatte i fjor for nærmere syv milliarder kroner. Styreleder er Christian Ringnes, som også er største aksjonær gjennom sitt selskap Eiendomsspar. Selskapet eier i dag 157 hoteller med ca. 35.000 rom i 12 land , og meldte nylig at det vurderer kjøp av en hotellportefølje i London for den nette sum av rundt tre milliarder svenske kroner.

Kursfest

Etter utfordrende tider under pandemien og påfølgende volatilitet har kursutviklingen i Pandox vært lystig lesning for aksjonærene. Aksjen la på seg rundt 30 prosent gjennom fjoråret, og var med det en av hovedbidragsyterne til at Sundt la bak seg et sterkt 2023. Siden årsskiftet er kursen opp ytterligere ca. 27 prosent.

2023-tallene viser at Sundt, inkludert holdingselskaper, da hadde et overskudd på en milliard kroner. Den verdijusterte egenkapitalen steg samtidig med nesten 25 prosent, og endte på 16,9 milliarder kroner.

– I 2023 økte verdien av våre investeringer med over tre milliarder kroner. Den positive utviklingen har fortsatt inn i 2024, uttalte Jakob Iqbal til Finansavisen i forbindelse med at regnskapet for fjoråret ble lagt frem.

Han var dog forsiktig med å spå den videre utviklingen.

– På grunn av turbulens i det geopolitiske landskapet er det vanskelig å ha sterke meninger om hvordan finansmarkedene kommer til å utvikle seg fremover, men i ethvert marked oppstår det muligheter, og det er disse mulighetene vi er opptatt av å identifisere, sa konsernsjefen.

Iqbal ikke besvart Kapitals henvendelse i sakens anledning.

Rederarvinger

Sundt er eid 50/50 av rederarvingene Helene Sundt og Christian Sundt. Søsknene ble i fjor rangert som Norges 36. rikeste av Kapital, med en formue estimert til 8,6 milliarder kroner hver, noe som da gjorde førstnevnte til Norges nest rikeste kvinne.

Familiens formue har røtter fra Bergesen-rederiet. Sundt ble etablert av Petter Sundt i 1995. Han gikk bort i 2007, og barna overtok da eierskapet i investeringsselskapet.