Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Analytikeren trekker frem at Netflix offentliggjorde sine tall for fjerde kvartal etter stengetid i USA i går.

«Tallene overgikk markedets forventninger med god margin, og investorene sendte Netflix-aksjen opp 8,6 prosent i etterhandelen», skriver han.

Som et stort og innflytelsesrikt selskap innen teknologi- og underholdningsindustrien, kan Netflix’ suksess tolkes som et tegn på at forbrukerne er villige til å bruke penger på underholdning. Dette kan være et positivt signal for økonomien generelt», påpeker Berntsen.

Asia

For andre dag på rad er det oppgang på børsen Hongkong, Hang Seng. Indeksen stiger nå 0,53 prosent, men har tidligere i dag ifølge CNBC vært opp så mye som 2,7 prosent.

Blant aksjene som trekker opp er de Hongkong-noterte Alibaba-aksjene, som nå stiger 4,14 prosent. Oppgangen kom etter det ble kjent at gründer Jack Ma skal ha kjøpt Alibaba-aksjer i Hongkong for 50 millioner dollar.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,71 prosent.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,05 prosent til 79,51 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,19 prosent prosent til 74,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,91 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Flere amerikanske selskaper rullet tirsdag ut tall for fjerde kvartal. Den amerikanske giganten 3M drar med seg Dow Jones ned i dragsuget.

S&P 500 steg 0,29 prosent prosent til 4.864,59, og teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,43 prosent prosent til 15.425,94. Dow Jones falt derimot 0,25 prosent til 37.905,45.

3M ble straffet knallhardt med et kursfall på over 11 prosent ved stengetid, selv om selve kvartalstallene innfridde. Det som skremmer investorene er 3M-ledelsens guiding for 2024. 3M forventer et justert resultat pr. aksje på 9,35-9,75 dollar for 2024, hvilket er lavere enn FactSet-konsensus på 9,90 dollar.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,5 prosent på 1.284,39 tirsdag, etter en pen sluttspurt.

I Oslo var det mye shipping på taperlisten, selv om shipping-indeksen hentet seg inn og endte ned «bare» 1,8 prosent.

Frontline falt 4 prosent til 220,15 kroner på dagens fjerde høyeste volum, mens Okeanis Eco Tankers falt 2,5 prosent etter en kvartalsoppdatering. Hunter Group falt over 4 prosent.

På vinnerlisten lettet Norse Atlantic Airways over 6 prosent etter formelt å ha utnevnt Seabury Securities som strategisk rådgiver for «å gjennomføre noen av Norses strategiske initiativer, inkludert utvikling av strategiske partnerskap med et eksisterende flyselskap som kan innebære en betydelig eierandel.»