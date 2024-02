Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Analytikeren trekker frem at medlemmene i rentekomiteen i Federal Reserve i dag samles til årets første rentemøte.

«Rentebeslutningen vil bli offentliggjort først i morgen, ettersom møtet strekker seg over to dager. Det forventes ikke at styringsrenten (Fed Funds Rate) vil endres denne gangen. Imidlertid, med bakgrunn i signalene fra forrige møte, kan renten bli kuttet flere ganger i løpet av de neste to årene», påpeker Berntsen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,01 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,62 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 1,91 prosent, og Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,01 prosent.

I India er Nifty-indeksen ned 0,34 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer derimot 0,29 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,41 prosent.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,46 prosent til 82,78 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,51 prosent prosent til 77,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De tre ledende indeksene på Wall Street steg mandag i det som blir en uke preget av en rekke kvartalsrapporter, blant dem fem av teknologigigantene i gruppen som omtales som «Magnificent Seven».

Dow Jones steg 0,59 prosent til 38,333.93, S&P 500 endte opp 0,76 prosent til 4,927.91, mens Nasdaq klatret 1,12 prosent til 15,628.04.

Onsdag er det klart for en ny rentebeskjed fra den amerikanske sentralbanken, og det er bredt forventet at renten blir holdt i ro. Det store spørsmålet er hvilke signaler man kan få om rentesettingen fremover.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet i grønt mandag morgen, men endte ned 0,30 prosent. Hovedindeksen endte i 1.289,58.

Questerre ble fredagens store vinner med en oppgang på 53 prosent, etter å ha fått medhold fra Québec Superior Court for selskapets søknad om midlertidig opphold i deler av lovforslag 21, en lov som primært er til for å avslutte leting etter og produksjon av petroleum, så lenge rettsaken pågår. Mandag steg aksjen ytterligere 13,7 prosent.

John Fredriksens Archer endte fredag ned 3,6 prosent etter å ha oppdatert investorene på rekordkvartalet som avsluttet 2023. Mandag snudde aksjen imidlertid opp 14,2 prosent. Analytiker Bård Rosef i Pareto Securities mener Archer nå er en doblingskandidat.