New York-børsen steg torsdag, etter at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve besluttet å holde renten uendret på onsdag.

Markedet er nå delt når det gjelder hvor mange ganger Fed vil kutte rentene i år. De fleste økonomer forventer at sentralbanken vil senke styringsrenten en gang senere i år. Men utsiktene varierer nå fra ett til fire kutt.

Dow Jones steg 0,74 prosent til 38.182.19. S&P og Nasdaq endte også i grønt og steg henholdsvis med 0,82 prosent til 5.059,71 og 1,43 prosent til 15.828,78.

– Vi ser markedene trekke et lettelsens sukk etter Federal Reserve-møtet var mindre haukete enn fryktet. Basis-scenariet er fortsatt at rentekuttene blir utsatt, men ikke nødvendigvis avlyst, uttalte seniorstrateg Angelo Kourkafas i Edward Jones til CNBC.

Bevegelser

Resultatsesongen ruller videre, og torsdagen var preget av sterke svigninger.

Halvlederprodusenten Qualcomm steg over 9 prosent på en sterkere kvartalstall enn ventet, og en guiding som også kom inn på den sterke siden. Restaurantleveringstjenesten DoorDash stupte 9,7 prosent etter å ha lagt frem svakere tall enn ventet, mens bruktbilforhandleren Carvana spratt opp mer enn 35 prosent etter en rekordsterk kvartalsrapport lagt frem etter stengetid onsdag.

Peloton åpnet rett opp, men snudde raskt ned på meldingen om at toppsjef Barry McCarthy går av etter litt over to år i rollen. Samtidig meldte selskapet at det vil si opp 15 prosent av de ansatte, rundt 400 personer, stenge utstillingslokaler og endre sin internasjonale salgsstrategi i et forsøk på å kutte kostnadene med 200 millioner dollar. Aksjen var på det meste nede over 13 prosent, men endte til slutt ned 4,5 prosent.

Paramount steg etter at Sony Pictures og Apollo Global Management la inn et kontanttilbud på 26 milliarder dollar for selskapet. Dette er det andre tilbudet fra private equity-giganten Apollo, meldte MarketWatch.

Teknologigiganten Apple la frem kvartalstall etter stengetid, og det var forventet fall i inntektene. Onsdag kveld varslet Qorvo, en leverandør av komponenter til Apple, at de forventet at inntektene for dette kvartalet ville ligge mellom 825 og 875 millioner dollar. Samtidig hadde analytikerne forventet 924 millioner.

Det var ellers oppgang for techaksjene. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FANG-aksjene):

Facebook steg 0,57 prosent til 441,68 dollar.

Amazon steg 3,2 prosent til 184,72 dollar.

Apple steg 2,2 prosent til 173,03 dollar.

Netflix steg 2,44 prosent til 568,15 dollar.

Alphabet steg 1,68 prosent til 166,62 dollar.

Krypto

Coinbase leverte kvartalstall etter stenging. Aksjen steg 8,9 prosent i ordinær handel, men falt tilbake 2,3 prosent i etterhandelen. Inntektene endte på 1,64 millarder dollar, som var bedre enn forventningene.

Bitcoin fortsatte reisen nedover og kryptovalutaen ble handlet nær 59.000 dollar.