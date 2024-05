I høst varslet batteriselskapet Freyr om bråstopp i planene om å bygge en gedigen batterifabrikk i Mo i Rana fordi norske myndigheter strupet pengestøtten.

Nå avslører Freyr at det har fått henvendelser fra mulige kjøpere av Giga Arctic-fabrikken, som vurderer å bruke bygget som datasenter, fremgår det av selskapets førstekvartalsrapport onsdag.

Selskapet skriver videre at det vurderer hva som skal gjøres med det 75.000 kvadratmeter store bygget, som er bokført til 225 millioner dollar i regnskapene, med fokus på å optimalisere aksjonærverdier.

Før beslutningen om å stanse prosjektet i Mo i Rana hadde Freyr investert 4 milliarder kroner i fabrikken. Begrunnelsen for å legge planene på is var at myndighetene i Norge og Europa ikke støttet batteriindustrien på lik linje som USA har gjort med subsidiepakken Inflation Reduction Act, ofte omtalt som «IRA». Derfor har Freyr valgt å satse på batteriproduksjon i den amerikanske delstaten Georgia.

Før fabrikken i Mo i Rana ble lagt på is hadde Freyr i flere år uttalt store planer i byen. Avgjørelsen om å stenge fikk derfor store reaksjoner fra lokalmiljøet som hadde ventet seg en økonomisk oppsving som følge av investeringene fra Freyr.

Finansavisen har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Hilde Rønningsen i Freyr, som forteller at selskapet ikke har noe mer å tilføye utover det som er meldt i pressemeldingen.

Tapene øker

For øvrig viser rapporten at Freyr tapte 28,5 millioner dollar i kvartalet, mot 12,7 millioner dollar i samme periode i fjor. Målt i norske kroner betyr det at tapene økte fra 138 til 310 millioner i løpet av året.

I pressemeldingen legger selskapet mye av skylden for det økte tapet på valutaeffekter, der selskapet i første kvartal i år hadde et netto tap på valuta tilsvarende 1,5 millioner dollar, mens det i første kvartal i fjor hadde netto gevinst på 16 millioner dollar.

Kontantbeholdningen i selskapet er nå på 258,8 millioner dollar.