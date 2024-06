Fra og med neste handelsdag i USA og Canada, som ikke er før tirsdag 28. mai i USA grunnet Memorial Day, vil aksjemarkedene på det Nord-Amerikanske kontinentet endre tiden det tar å gjøre opp aksjer fra to til én dag.

Markedene vil med andre ord endre til én likviddato fra to.

Oslo børs og aksjemarkedene i Europa opererer med to likviddager (Transaksjonsdato (T) +2), som betyr at når du selger aksjer får du ikke pengene fra kjøperen før to dager etter at handelen ble gjennomført.

Et salg som gjennomføres mandag vil med andre ord få likviddag onsdag.

Fra T+2 til T+1

Dette blir det derimot en endring på i USA og Canada, når oppgjørsdatoen for handler med aksjer og aksjerelaterte instrumenter forkortes med én dag (til T+1). Det vil bety at handler som blir gjort på en mandag vil bli oppgjort tirsdag.

Den almene tankegangen i de finansielle aksjemarkedene har vært at jo mindre tiden mellom transaksjonen finner sted og oppgjøret fullføres, desto bedre er det, ettersom time equals risk.

Det amerikanske aksjemarkedet har utviklet seg fra T+5, til T+3, til T+2 og nå til T+1. «Men vil vi i årene fremover kunne se T+0, eller oppgjør på samme dag?», spør MarketWatch.

Tidligere i år gikk det indiske aksjemarkedet over til en oppgjørssyklus samme dag (T+0). Også handel med kryptovaluta gjøres opp på samme dag (T+0).

Fjerner tidsrisiko

Til MarketWatch sier adm. direktør i USA-baserte Urvin Finance, at en ytterlige forkorting av oppgjørstiden, slik at den vil sluttføres samme dag (T+0), vil kunne fjerne elementet knyttet til tidsrisiko.

«Det fjerner all risikoen over natten fra systemet, noe jeg tror er en god ting,» uttaler han og legger til:

«Jeg tror det vil gjøre det vanskeligere for misbruk av slikt som shortsalg og utnytting smutthull».



Lauer tror at en enda kortere oppgjørssyklus vil og kunne motvirke enkelte former for markedsmanipulasjon.

Også Mexico og Storbritannia planlegger en overgang til T+1. Storbritannia har forpliktet seg til å iverksette endringen «ikke senere enn i 2027». EU vil publisere sin rapport om en mulig endring til én oppgjørsdato i tredje kvartal i år.