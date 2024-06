Har sikret seg kontrakter verdt 600 mill.

HAV Group har sikret seg en kontrakt fra fergeselskapet Fjord1, opplyses det i en børsmelding.

Den omfatter arbeids for å utvikle systemer for automatisering av fartøysfunksjoner og det autonome navigasjonssystemet for de fire autonome, nullutslippsfergene som skal operere Lavik-Oppedal sambandet i Sognefjorden.

Kontrakten er den tredje HAV Groups datterselskaper har blitt tildelt for Lavik-Oppedal-fergene, og totalt har disse en verdi på rundt 600 millioner kroner.

De to første kontraktene ble booket som ordreinngang i første kvartal i år.

– HAV Group har en bred portefølje av maritime teknologier som er designet for å levere tryggere og mer kostnadseffektiv fartøysdrift. Denne tredje kontrakten for Lavik-Oppedal er nok en fantastisk bekreftelse på at vi har løsninger som matcher rederienes fremtidskrav, sier konsernsjef i HAV Group, Gunnar Larsen, i en kommentar.