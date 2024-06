Storbank ser større børsoppgang i USA

Storbanken UBS tror nå at amerikanske S&P 500 vil nå 5.600 poeng innen nyttår. Det innebærer en oppside på 5,6 prosent fra indeksens seneste sluttkurs, melder Nyhetsbyrån Direkt.

Kursmålet for indeksen er det høyeste blant de større analysehusene.

Tidligere opererte UBS med et kursmål på 5.400.

Bakgrunnen for oppjusteringen skal være at banken ser et «støttende» økonomisk bakteppe, med avtagende resesjonsrisiko.

Ser høyere inntjening

Mandag holdt aksjemarkedene i USA stengt på grunn av Memorial Day. Fredag endte S&P 500 på 5.304,72 poeng, opp 0,7 prosent. Det gir en oppgang på 11,2 prosent så langt i 2024, og en oppgang på 26 prosent det seneste året.

Samtidig med nytt kursmål for S&P 500, oppjusterer UBS også inntjeningsestimatene for selskapene som inngår i indeksen. Inntjeningen pr. aksje ventes nå til 245 dollar, mot tidligere 240 dollar.

Dette vil tilsvare en oppgang på 11,4 prosent gjennom året, ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge Reuters har blant andre Deutsche Bank og Wells Fargo estimert at S&P 500 vil avslutte 2024 på 5.500 poeng eller høyere.