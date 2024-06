Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Etter nesten to timers handel står hovedindeksen i 1436,32, opp 0,17 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2 milliarder kroner.

Nel-fall

En av Oslo Børs' mest shortede aksjer, Nel, har meldt om to store avtaler den seneste måneden og er opp 60 prosent på samme tid. Det mener Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygård er en overreaksjon, og anbefaler salg av aksjen.

– Det er ikke overraskende at aksjen gjør det bra når det skjer et skifte i sentimentet. Jeg mener imidlertid at aksjen har steget veldig mye mer enn fortjent, sier analytikeren til Finansavisen.

Onsdag morgen faller Nel-aksjen 9,27 prosent til 7,71 kroner på høy omsetning.

Øverst på taperliste finner vi biotek-aksjen Circio, som faller 48,88 prosent til 3,66 kroner etter en melding om at selskapet planlegger å hente 52 millioner kroner i en fortrinnsrettsemisjon til en kurs på 2,5 kroner.

Aksjen har imidlertid gått som en kule den siste tiden, og er til tross for dagens kraftige fall fortsatt opp 63 prosent den siste uken. Adm. direktør Erik Digman Wiklund uttalte i forrige uke til Finansavisen at selskapet kunne vært verdt 100 ganger mer dersom det var et Venture Capital-finansiert privateid amerikansk selskap.

Vi er nå helt på tampen av resultatsesongen, men også onsdag har det blir lagt frem noen førstekvartalstall.

Adevinta faller 0,09 prosent til 113,70 kroner. Selskapet kunne i morges melde at de løftet topplinjen i første kvartal, men resultatet ble svekket.