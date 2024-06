Frykten øker – rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 16.898,89 poeng mens Dow Jones faller 0,9 prosent til 38.505,06 poeng. S&P 500 faller 0,7 prosent til 5.266,72 poeng.

Oppdatert klokken 18.00: To og en halv time etter at handelen tok til har Dow Jones falt 0,9 prosent, S&P 500 er ned 0,6 prosent mens Nasdaq har falt 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,58 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,9 prosent til 14,20.

«Lange renter er inne i en stigende trend igjen, etter nedgang gjennom første halvdel av mai», skriver DNB Markets i en rapport.

Beige Book

Onsdag kveld offentliggjør den amerikanske sentralbanken sin Beige Book, som er en innsamling av anekdotisk informasjon om den økonomiske utviklingen i de ulke Fed-distriktene. Handelsbanken mener det er særlig viktig å følge med på tilbakemeldingene om videre prispress og aktivitet.

«Ledende indikatorer, som ISM-indeksen, tyder på et marginalt fall i aktiviteten fremover. Både totalindeksen for tjenester og industri falt under 50-streken i april. Detaljhandelen (kontrollgruppen) viste også en svak utvikling i april med et fall på 0,3 prosent måned over måned. Disse tallene kan indikere en svak start på andre kvartal», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Oppkjøp

ConocoPhillips faller 1,7 prosent etter nyhetene om at selskapet kjøper Marathon Oil, med oppgjør i aksjer. Ifølge CNBC verdsettes Marathon Oil til 17,1 milliarder dollar, og avtalen forventes avsluttet i fjerde kvartal 2024. Marathon Oil-aksjen stiger 10,4 prosent etter kunngjøringen.