«Kan bli børsens grønne seddelpresse», skrev Finansavisen i august 2022. Da hadde Magnora fått sitt første utbytte fra svenske Helios etter å ha kjøpt seg opp til 40 prosent eierandel for 22,5 millioner kroner ett år i forveien.

Nå selges Helios til den franske giganten Vinci for 850 millioner kroner. Magnora mottar dermed 335 millioner, og det forventes flere utbetalinger de neste fem årene.

Magnora har allerede fått igjen investeringen i Helios i form av utbytter på over 30 millioner kroner og selskapet har dermed gjort 16-gangeren upfront alene.

Med full earn out på 3 milliarder kroner, hvor Magnora får 40 prosent, snakker man 79-gangeren.

Pengene skal etter planen gå rett til aksjonærene. Nå jobbes det med å formalisere et ekstraordinært utbytte på 4 kroner aksjen og det samme forventes for utbetalingene fremover.

Kjøperen Vinci er en av verdens største industrikonsern og hadde i 2023 inntekter på 69,6 milliarder euro. Konsernet er børsnotert på Paris-børsen og en del av EuroStoxx 50-indeksen.

Gjorde 10-gangeren

I mai i fjor solgte Magnora sin eierandel i et annet svensk selskap, sol-tech-selskapet Evolar, til First Solar for 300 millioner kroner. Her var det også mulighet for flere betalinger og i forrige uke fikk Magnora 60 millioner kroner.

Hittil har selskapet fått 360 millioner kroner på en investering på 55 millioner kroner og det kan sitte igjen med totalt 555 millioner, altså ti ganger investeringen.

– Det er åpenbart rasjonelt å overføre Helios til en ambisiøs og ressurssterk eier som Vinci. Dette gir Helios et sikkert marked for prosjektene sine og reduserer markedsrisikoen betydelig, sier konsernsjef Erik Sneve i Magnora i en børsmelding.