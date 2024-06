Arne Blystad har hatt en pangstart på året. Samtlige av hans ti største aksjeinvesteringer er i pluss, og i gjennomsnitt er disse opp hele 25 prosent. På toppen av det nyter investoren godt av økte skipsverdier.

Dette gjør at Blystad nå er god for rundt 11 milliarder kroner.

Forvalter Jan Petter Sissener går på en luksussmell med leilighetsprosjektet sitt i Melkeveien i Oslo. Han kjøpte eiendommen for 32 millioner kroner i 2017, og har nå bygget to nye bygg med fire leiligheter, der han skal ha den ene selv.

Sissener sier det aldri har vært bygget finere leiligheter, men innrømmer å ha bygget for dyrt og feilberegnet kvadratmeterne. Han er derfor helt sikker på at han ender med tap.

Det ble kjøpt og solgt næringseiendom for et rekordhøyt beløp i første kvartal. Ifølge DNB Næringsmegling er det registrert et volum på rundt 22 milliarder kroner.

Analysedirektør Thomas Ramcilovic sier dette er all-time high i kroner og øre, og at han tror mange blir overrasket over dette.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om formuesskatt. I DN stiller Guttorm Schjelderup, professor ved NHH, spørsmålet hva alternativet til formuesskatten er.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

BW LPG: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 13.00

HAV Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Huddlestock Fintech: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Frontline: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 15.00

Lytix Biopharma: Kl. 08.00, webcast kl. 13.00

Boa Offshore, Floatel International, Golden Energy Offshore Services, Havila Kystruten (pres. fredag), Hunter Group, Interoil Exploration and Prod., Norsk Renewables, Ocean GeoLoop, RomReal, SuperOffice Group

Resultat pr. 2. kv.:

SAS: Kl. 08.00

Resultat pr. 1. tertial:

Tine

Årsrapport:

Norcod, Norsk Renewables

Makro:

Australia: Byggetillatelser april, kl. 03.30

Danmark: Arbeidsledighet april, kl. 08.00

Sveits: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Sverige: BNP 1. kv. endelig, kl. 08.00