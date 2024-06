Alt i rødt i Asia i påvente av tall

Japan og Sør-Korea vil offentliggjøre tallene for industriproduksjon på fredag, og Kina vil offentliggjøre den offisielle innkjøpssjefindeksen for mai. Inflasjonsdata for Japans hovedstad Tokyo vil også bli offentliggjort.

I Japan faller Nikkei 1,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,5 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 1 prosent.

I India faller Sensex 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.