Tapte 3 milliarder

SAS la torsdag morgen frem regnskapet for sitt andre kvartal, som teller februar, mars og april.

Resultatet før skatt i perioden endte på minus 3,1 milliarder svenske kroner, sammenlignet med et tap på 1,4 milliarder samme periode i fjor.

Flyselskapet fikk inn 10 milliarder kroner i omsetning i kvartalet, mens driftsresultatet endte på minus 1,5 milliarder. De totale utgiftene økte med 1,6 milliarder til 11,5 milliarder svenske kroner. Finanskostnadene økte med over 1 milliard, i hovedsak på grunn av valutaendringer i leieforpliktelsene.

SAS har vært gjennom en omfattende redningsprosess som ender med at aksjonærene mister alt og at selskapet blir tatt av børs. Selskapet fikk godkjent sin konkursprosess, også kalt for Chapter 11, i USA i mars, etter en 621 dagers lang prosedyre.

«Selskapet har planer om å fullføre restruktureringen i Sverige og USA, og oppfylle alle gjenværende betingelser for transaksjonen, så snart som mulig. Vi tar sikte på at det skal skje i løpet av sommeren 2024, men dette kan endres», heter det i den ferske rapporten.

Etter dette kan omsider de nye eierne ta over styringen.

– Vi ser frem til å bli et konkurransedyktig og finansielt sterkere flyselskap med en stabil egenkapitalstruktur, kommenterer SAS-sjefen Anko van der Werff.