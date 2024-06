Handelsbanken: Markedet frykter fredagens tall

Onsdag var preget av pessimisme på Wall Street, noe som sendte Dow Jones ned 1,1 prosent. S&P 500 og teknologitunge Nasdaq falt henholdsvis 0,7 prosent og 0,6 prosent.

Venter på fredagens inflasjonstall

«Markedet frykter fredagens PCE-deflator-tall fra USA og lange amerikanske statsrenter steg videre i går», skriver seniorøkonom Sara Midtgaard i torsdagens rapport fra Handelsbanken.

Den amerikanske tiårsrenten nådde 4,6 prosent etter en auksjon på 44 milliarder dollar med løpetid på syv år, som ble møtt av svak etterspørsel.

Ifølge Handelsbanken har flere analytikere brukt uken til å oppjustere sine forventinger til månedsveksten i kjerne-PCE (Personal Consumption Expenditures). Tidligere denne uken lå median konsensusestimatet på 0,2 prosent, måned over måned, mens de siste dagene har estimatet blitt oppjustert til 0,3 prosent.

«Det kan være deler av årsaken til oppgangen i renteforventingene i USA de siste dagene», skriver Midtgaard.

Beige Book

Onsdag kveld ble Feds såkalte Beige Book publisert, som er en innsamling av anekdotisk informasjon om den økonomiske utviklingen i de ulke Fed-distriktene. Ifølge bedriftene økte aktiviteten videre i mai, men forskjellene var store på tvers av distrikter og sektorer. Isolert sett mener Midtgaard at rapporten gir Fed mulighet til å vente med rentekutt, og markedet priser nå inn 1,3 rentekutt totalt i år.

Raphael Bostic, sjef for Atlanta Fed, uttalte nylig at sentralbanken kan være i en posisjon der de kan kutte renten i fjerde kvartal, og han ser for seg at inflasjonen vil avta gradvis fremover. Torsdag vil New York Fed-sjef, John Williams, holde en tale.

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen.