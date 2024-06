De europeiske markedene har stort sett hatt en god periode i 2024. Oslo Børs er opp 9,5 prosent siden nyttår, London-børsen er opp 6,3 prosent, CAC 40 i Paris er opp 5,6 prosent. Frankfurts DAX-indeks er opp tosifret – 10,2 prosent.

Morningstar mener også at kontinentet kan ha «større medvind enn USA».

Samleindeksen Europe's Stoxx 600 har falt de siste dagene, men er opp 10,8 prisen siden nyttår og 16,3 prosent siste 12 måneder.

De som leter etter muligheter i regionen kan se til Goldman Sachs utvalg av alfa-aksjer – aksjer som kan slå markedet.

«Vårt makroteam forventer solid vekst og lettelse i pengepolitikken inn i andre halvdel av 2024. Selv om rallyet hittil i år antyder at noe av denne optimismen allerede er priset inn, ser vi fortsatt potensial», skriver meglerhusets analytikere i et notat gjengitt av CNBC.

Billige muligheter

Blant aksjene med Goldman liker, er den britiske sportsmote-forhandleren JD Sports Fashion, flyselskapsholdingselskapet International Consolidated Airlines Group (IAG) og det danske facility management-selskapet ISS.

«Disse aksjene billige navn med oppside i forhold til konkurrentene», skriver meglerhuset.

Adyen: Goldman ser aksjen som en klar markedsleder. Bankens analytikere la til at Adyens verdsettelse er rimelig og argumenterer for at kursfallet etter første kvartal 2024 gir et attraktivt inngangspunkt.

ASML: Goldman sa at selskapet har en flere tiår lang konkurransefordel i High NA, som vil være ekstremt vanskelig å gjenskape de neste 10-20 årene minst.

Utbyttepotensial

JD: Goldman ser aksjen tilby en tiltalende verdsettelse på bakgrunn av attraktiv inntjeningsvekst. Det er takket være «robuste topplinjetendenser og stabile bruttomarginer», ifølge Goldman.

IAG: Selskapet er i stand til å opprettholde høyere marginer gjennom den pågående markedssyklusen takket være sin sterke markedsposisjon i relativt konsoliderte markeder, ifølge Goldman. Dette vil oversettes til «bedre fri kontantstrøm, som igjen driver gjeldsreduksjon og attraktive aksjonærutbytter», bemerker banken.

ISS: Goldman sa at selskapet har en vei til reprising de neste 12 månedene, muligens på bakgrunn av forventninger som overgår organisk vekst og marginer i år. Bankens analytikere har beregnet en avkastning på 8 prosent av markedsverdien til aksjonærene i år med potensial for betydelige tilbakekjøp utover dette året.