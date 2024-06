Meglerhus anbefaler tre «billige» utbytteaksjer

Ben Kirby, investeringsdirektør i Thornburg Investment Management har identifisert tre utbytteaksjer som handles til en rabatt. Ifølge CNBC har Kirby en historikk med å satse på utbyttebetalende aksjer, i det han beskriver som en tidløs strategi.

– Generelt sett handles aksjer over langsiktig gjennomsnitt, mens utbyttebetalende aksjer er under de langsiktige gjennomsnittene sett fra et verdsettelsesperspektiv, sier Kirby, som også er medforvalter i Thornburg Investment Income Builder-fondet.

Thornburgs utbyttefavoritter Selskap Utbytteavkastning Kursutvikling i 2024 Home Depot 2,80 prosent -6 prosent Citigroup 3,40 prosent 20,77 prosent AT&T 6,50 prosent 2,06 prosent Kilde: CNBC

Høy rabatt

Han understreker at rabatten er uten sidestykke når den sammenlignes med vekstaksjer.

Ifølge Kirby handles MSCI ACWI High Dividend Yield-indeksen, som følger globale aksjer med utbytteavkastning, vanligvis til en P/E-rabatt på rundt 30 prosent sammenlignet med MSCI ACWI Growth-indeksen, som følger globale vekstaksjer. Nå er rabatten over 50 prosent.

Når forvalteren ser etter den rette utbytteaksjen, ønsker han selskaper som tilbyr solide balanser og en fri kontantstrøm, samtidig som det har konkurransefortrinn og bærekraftige resultatmarginer.

Home Depot

En av aksjene Kirby liker er Home Depot, som har en utbytteavkastning på 2,8 prosent, samtidig som selskapet har gode vekstmuligheter. Home Depot vil også dra nytte av et sterk forbrukermarked. Aksjen handles nå til en P/E 22,1, sammenlignet med snittet for S&P 500 som ligger på 25,1, ifølge CNBC.

Citigroup

Et annet selskap Kirby har sansen for er Citigroup, som handles til en stor rabatt på pris/bok-basis sammenlignet med JPMorgan Chase. Her er det også snakk om en komplisert snuoperasjon, som potensielt kan gi en god oppside fremover.

AT&T

Til slutt trekker Kirby frem AT&T, som har en utbytteavkastning på 6,5 prosent, noe han beskriver som en tiltalende investering. Han har tidligere eid, og deretter solgt unna, aksjen etter at selskapet ødela aksjonærverdiene med dårlige oppkjøp. AT&T har også høy fri kontantstrøm, med en fri avkastning på egenkapitalen på rundt 12-13 prosent.