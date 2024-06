Det har vært en berg-og-dalbanetur for investeringsselskapet Ark Invest, ledet av Cathie Wood, den siste tiden.

Den amerikanske investoren er grunnleggeren av flere børshandlede fond (ETF), inkludert flaggskipet ARK Innovation Fund.

Etter to elendige år gjorde fondet et imponerende comeback i 2023, ifølge Financial Times.

Med en avkastning på 68 prosent, plasserte fondet seg med en forvaltningskapital på rundt 8 milliarder dollar innenfor den beste prosenten av teknologifond i fjor, viser tall fra Morningstar.

Aksjen kollapser

Nå ser det ut til at trenden har snudd, og flere av Woods' fond har tapt store verdier den siste tiden.

UiPath-aksjen krakker torsdag kveld kl.19 norsk tid rundt 35 prosent, og er på sitt laveste nivå siden januar 2023.

Fallet kommer til tross for at selskapet rapporterte positive kvartalstall med en inntektsøkning på 16 prosent til over 335 millioner dollar.

UiPath-aksjen har falt med over 56 prosent fra sitt høyeste punkt i år, og markedsverdien har sunket fra over 44 milliarder dollar til mindre enn ti milliarder dollar, skriver Trading View.

Bull på AI

UiPath er et viktig selskap i Cathie Woods portefølje da flere av hennes ETF-er er investert i selskapet.

Tek-selskapet leverer bedriftsautomatisering og AI-løsninger til selskaper, som Orange og Siemens.

Aksjen er den femte største beholdningen i Woods' ARK Innovation fond, med en eierandel på over 5 prosent, verdt rundt 350 millioner dollar.

Det samme gjelder for hennes ARK Autonomous Tech & Robotics-fond, der UiPath også er på femte plass etter Tesla, Teradyne, Kratos Defense & Security og Iridium.

Wood, som er kjent for å være svært bull i tek- og AI-aksjer, har tidligere uttalt at AI er den viktigste katalysatoren i hennes investeringsstrategi.